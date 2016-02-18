Интерактивное оборудование для школ и детских садов.

Оснащение новых школ под ключ
Интерактивные технологии для образования
Готовые решения в рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» и «Точка роста».
Подбор оборудования в строгом соответствии с ФГОС!
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Интерактивное оборудование для школ по ФГОС
- Интерактивные панели и интерактивные доски становятся все более популярными в школах, поскольку они обеспечивают увлекательное и динамичное обучение для учащихся. С их помощью учителя могут представлять информацию в интерактивной манере, что позволяет учащимся более осмысленно участвовать в учебном процессе. Эти технологии также позволяют учителям включать мультимедийный контент в свои уроки, делая их более визуально стимулирующими и увлекательными. Кроме того, устройства способствуют более активному вовлечению и участию учащихся, предоставляя учащимся платформу для выражения своих идей и мнений. Использование ФГОС интерактивных панелей и досок в школах меняет традиционное обучение в классе, предоставляя более увлекательное и захватывающее обучение.
- Комплекты с проектором. Готовые к установке и оптимально подобранные друг другу компоненты. Современную школу или детский сад невозможно представить без такого набора. Идущая в комплекте интерактивная доска выполняет сразу несколько функций – проекционный экран, маркерная доска и интерактивная поверхность.
- Интерактивные парты и сенсорные столы. Это совершенно новый и нестандартный подход к обучению и занятию с детьми. Незаменимый инструмент для педагогов, воспитателей и психологов детских садов и школ.
- Логопедическое оборудование и интерактивные песочницы. Эти мощные высокотехнологичные устройства сочетают возможности игрового и обучающего формата. Дети занимающиеся на них показывают отличные результаты и раскрывают свои возможности гораздо быстрее и эффективнее.
- Интерактивные трибуны и системы голосования. Оборудование используют в актовых залах для массовых занятий, презентаций и мероприятий разного характера.
- Мобильные классы. Они делают учебные пространства удобнее и мобильнее. С их помощью доносить информацию в простой и понятной форме гораздо легче.
- Цифровые лаборатории. Служат для проведения исследований и выполнения лабораторных работ по химии, биологии, физике и другим предметам в школах специализированных лицеях. Главное преимущество такой лаборатории – регистрация измеряемых данных, их обработка и передача на прочие устройства: планшеты, компьютеры.
Наша компания занимается комплексными поставками интерактивного оборудования согласно 336 приказа Министерства образования. А также в рамках федеральных проектов:
- «Точка роста»
- «Цифровая образовательная среда»
- «Современная школа»
- Национального проекта «Образование»
- «Учитель будущего»
Мы оснащали детский технопарк — «Кванториум» в Иркутске, а в 2019 поставляли оборудование для чемпионата «World skills».
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